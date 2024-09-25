«Каблук» в Красном Селе проигнорировал красный и протаранил автобус. ДТП с пострадавшими попало на видео

Серьёзное ДТП произошло утром 25 сентября в Красном Селе. На видео попал момент столкновения автобуса и легковой машины, «в которой иностранные специалисты спешили на работу», сообщает канал «Транспортный коллапс. Красное Село».



Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина на автомобиле «Иж» двигался по Ивангородскому проспекту к Геологической улице и при проезде на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автобусом «Волгабас». На записи видно, как стремительный «каблук» задевает «морду» автобуса и врезается в дорожный знак. У легковушки от удара выломало колесо. Пострадали водитель «Ижа» и пассажир автобуса.

Представитель компании «Вест-Сервис», обслуживающей маршрут № 145Б, уточнил, что госпитализация упавшему в салоне пассажиру не потребовалась. «В ходе экстренного торможения, примененного водителем в целях предотвращения ДТП, произошло падение одного пассажира в салоне автобуса. Пассажир никаких повреждений не получил, от госпитализации и обращения в медицинские организации отказался», — отметили в компании.

