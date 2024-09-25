Самыми востребованными автомобилями с пробегом в 2024 году стали российские «Лады»

Российские автомобили с пробегом за 8 месяцев 2024 года обогнали исторических лидеров среди подержанных машин — «японцев». Третье место пока удерживают немецкие марки, но спрос на них за последнее время сильно упал. В то же время на рынке становится все больше автомобилей с пробегом из Китая. Такие данные получены в результате исследования банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».
Всего с января по август 2024 года в России было продано около 4,2 млн подержанных автомобилей — это на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают это со смещением спроса в сторону новых автомобилей.
При этом среди подержанных растет спрос на российские (+2%) и, особенно, на китайские автомобили — с января по август он увеличился в полтора раза до 140,5 тыс. единиц. Российских же было продано 1,16 млн штук, что позволило им занять первое место в рейтинге. По европейским, японским, корейским и американским брендам продажи снизились. Так, японских было продано 1,08 млн единиц (-13%), авто из Германии — 556 тыс. (-11%), не так сильно упал спрос на корейские машины — их продано 548,2 тыс. (-6%), автомобилей из Великобритании продали всего 31,8 тыс. (-14%), американских марок — 280 тыс. (-13%).
«Укрепление российских брендов на рынке авто с пробегом — это предсказуемый тренд, связанный в том числе с их обширным парком в нашей стране, — прокомментировала исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова. — Снижение показателей перепродаж можно объяснить и заметным ростом среднего срока владения автомобилем. По нашим оценкам, он сейчас составляет 5–6 лет».
Среди российских марок в сегменте подержанных автомобилей лидирует Lada — их было продано 1,02 млн штук. У японцев на первом месте Toyota, у «немцев» Volkswagen, среди корейских марок — Kia и Hyundai.
Несмотря на стремительный рост доля китайских автомобилей в этом сегменте пока составляет 3%, при том, что среди новых она уже перешагнула за половину. «В б\у сегменте они еще несколько лет будут «вызревать», но небыстро: господдержка и субсидированные программы производителей будут стимулировать российских водителей покупать именно новые авто из КНР», — добавил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.