Самыми востребованными автомобилями с пробегом в 2024 году стали российские «Лады»

Российские автомобили с пробегом за 8 месяцев 2024 года обогнали исторических лидеров среди подержанных машин — «японцев». Третье место пока удерживают немецкие марки, но спрос на них за последнее время сильно упал. В то же время на рынке становится все больше автомобилей с пробегом из Китая. Такие данные получены в результате исследования банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

Всего с января по август 2024 года в России было продано около 4,2 млн подержанных автомобилей — это на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают это со смещением спроса в сторону новых автомобилей.