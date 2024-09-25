В Петербурге поддержат НКО, которые занимаются укреплением семейных ценностей

В Петербурге НКО, которые занимаются укреплением семейных ценностей, смогут получать от города поддержку, в том числе и финансовую. Законопроект 25 сентября был принял Заксобранием в третьем, окончательном чтении.



Речь идет о некоммерческих организациях, которые осуществляют деятельность, «направленную на укрепление института семьи, защиту интересов семьи, формирование в обществе положительного образа многодетной семьи, сохранение семейных ценностей».



Такие НКО смогут получать от города финансовую и имущественную поддержку, а также консультации, информационную и организационную поддержку и помощь с подготовкой и переподготовкой сотрудников и волонтеров.

