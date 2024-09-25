Иранский производитель техники хочет выйти на российский рынок. В планах — купить завод в Татарстане

Иранский производитель бытовой техники Entekhab Group планирует выйти на российский рынок. Это одна из возможностей компании расширить производство, находясь под международными санкциями, пишет «Коммерсантъ»
Сначала на примете у Entekhab Group был турецкий завод Vestel во Владимирской области. Однако стороны не договорились, а предприятие требовало дополнительных вложений на переоборудование в размере
Предприятие было запущено в 2020 году совместно с ООО «Континент производственные решения». Китайцы инвестировали в Midea порядка
Как сообщили «Ъ» в ретейлере DNS, если Entekhab Group вложится в производство и выйдет на российский рынок, то в ближайшее время стоит ожидать бытовую технику с приятным для потребителей соотношением цены и качества. А иранская компания получит новый рынок сбыта.