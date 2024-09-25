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    Иранский производитель техники хочет выйти на российский рынок. В планах — купить завод в Татарстане

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    Иранский производитель бытовой техники Entekhab Group планирует выйти на российский рынок. Это одна из возможностей компании расширить производство, находясь под международными санкциями, пишет «Коммерсантъ» 25 сентября.

    Сначала на примете у Entekhab Group был турецкий завод Vestel во Владимирской области. Однако стороны не договорились, а предприятие требовало дополнительных вложений на переоборудование в размере 80 миллионов долларов. Тогда Entekhab Group обратила внимание на завод холодильников китайской Midea в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

    Предприятие было запущено в 2020 году совместно с ООО «Континент производственные решения». Китайцы инвестировали в Midea порядка 1 миллиарда рублей. На предприятии площадью 24,3 тысячи квадратных метров ежегодно выпускается 350 тысяч единиц техники. По данным источника «Ъ», компания вышла из капитала российской фабрики в этом году, так как в планах у Midea строительство нового производства в Белоруссии. Однако если сделка состоится, Entekhab Group также придется переоборудовать производственные линии завода в Татарстане под себя, а значит, будут дополнительные расходы.

    Как сообщили «Ъ» в ретейлере DNS, если Entekhab Group вложится в производство и выйдет на российский рынок, то в ближайшее время стоит ожидать бытовую технику с приятным для потребителей соотношением цены и качества. А иранская компания получит новый рынок сбыта.

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