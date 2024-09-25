Специалиста по отходам задержали за поджог у трансформаторной подстанции в центре Петербурга

Вечер с огоньком провёл петербуржец в Адмиралтейском районе Петербурга. Пытаясь найти полезное в отходах, он устроил пожар у трансформаторной подстанции. Об этом стало известно «Фонтанке»
О поджоге трансформаторной подстанции на улице Егорова в экстренные службы сообщили накануне в одиннадцатом часу вечера. Звонивший рассказал, что видел человека в маске, спешившего ретироваться после вспышки.
По предварительным данным, огонь вспыхнул между подстанцией и стеной дома и охватил один квадратный метр. Пламя потушили пожарные. Предполагаемого поджигателя задержали по горячим следам.
В отдел полиции увезли 32-летнего жителя Калининского района, знакомого специалистам психоневрологического диспансера. Вечер вторника он проводил, обходя мусорные контейнеры в поисках электроники. Во дворе на улице Егорова мужчина оказался около десяти часов вечера. По его словам, у подстанции он приметил пакеты с мусором, но изучать их содержимое не стал, а чиркнул спичкой.
Пока петербуржец получил протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.