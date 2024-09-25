Двух девушек изнасиловали в квартире на юго-востоке Петербурга

Жительница Невского района Петербурга вместе с подругой стала жертвой надругательства в собственной квартире. По версии следствия, к насилию причастны двое. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 сентября.

Полицию в пятиэтажку во 2-м Рабфаковском переулке вызвали во вторник в третьем часу ночи, сообщив о скандале в одной из квартир. К приезду полицейских шум, вероятно, утих — в квартире находились 21-летняя хозяйка и её 25-летняя подруга, их гости успели исчезнуть. Девушки рассказали, что подверглись насилию: физическому и сексуальному. Позже медики зафиксировали у обеих характерные травмы. Старшей дополнительно диагностировали сотрясение мозга.

