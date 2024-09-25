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Происшествия Двух девушек изнасиловали в квартире на юго-востоке Петербурга

Двух девушек изнасиловали в квартире на юго-востоке Петербурга

15 392
25 комментариев

Жительница Невского района Петербурга вместе с подругой стала жертвой надругательства в собственной квартире. По версии следствия, к насилию причастны двое. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 сентября.

Полицию в пятиэтажку во 2-м Рабфаковском переулке вызвали во вторник в третьем часу ночи, сообщив о скандале в одной из квартир. К приезду полицейских шум, вероятно, утих — в квартире находились 21-летняя хозяйка и её 25-летняя подруга, их гости успели исчезнуть. Девушки рассказали, что подверглись насилию: физическому и сексуальному. Позже медики зафиксировали у обеих характерные травмы. Старшей дополнительно диагностировали сотрясение мозга.

Ещё до шести часов утра оперативники настигли одного из подозреваемых в одном из соседних домов. К полудню в парадной его же дома задержали второго.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершённых группой лиц.

35-летнего петербуржца и 30-летнего уроженца Краснодарского края отправили ждать избрания меры пресечения в изолятор временного содержания. Для старшего уголовное дело первым не стало: в апреле ему вменили угрозу убийством.

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Комментарии
25
265031380
3 часа
Уедут от уголовки на СВО.
Заливщик голосовых планок
3 часа
Но о поэзии-то успели поговорить? До трёх часов ночи..
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