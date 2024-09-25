Первые случаи заражения новым вариантом ковида выявлены в России

Роспотребнадзор 25 сентября сообщает о выявлении в нашей стране двух случаев заболевания новым вариантом коронавируса — ХЕС. Они зафиксированы в Ростовской области и в Уфе.



«XEC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около 21% секвенированных образцов. Он также набирает обороты в Германии и Великобритании», — отмечается в сообщении.



XEC — это рекомбинант двух более ранних подштаммов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Среди его особенностей — быстрое распространение. Симптомы: повышение температуры, боль в горле, в теле, головная боль, усталость, кашель, насморк, потеря обоняния и аппетита.

