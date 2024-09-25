Новый атмосферный фронт сулит Петербургу вечерние дожди

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







К Петербургу пришёл следующий атмосферный фронт, и он тоже обещает осадки.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 сентября в городе переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, ветер умеренный. Температура воздуха днем составит 21–23 градуса.



Сегодня синоптическая ситуация в регионе вновь будет определяться атмосферным фронтом, на этот раз холодным. При облачной с прояснениями погоде ближе к вечеру он отметится небольшими локальными дождями и начнёт понижать температуру. Однако до его подхода воздушные массы ещё успеют неплохо прогреться. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».



Завтра будет прохладнее — 18–20 градусов, а в пятницу вообще 14–16. Вероятны дожди.

