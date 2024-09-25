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Город Новый атмосферный фронт сулит Петербургу вечерние дожди

Новый атмосферный фронт сулит Петербургу вечерние дожди

3 987
1 комментарий

К Петербургу пришёл следующий атмосферный фронт, и он тоже обещает осадки.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 сентября в городе переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, ветер умеренный. Температура воздуха днем составит 21–23 градуса.

Сегодня синоптическая ситуация в регионе вновь будет определяться атмосферным фронтом, на этот раз холодным. При облачной с прояснениями погоде ближе к вечеру он отметится небольшими локальными дождями и начнёт понижать температуру. Однако до его подхода воздушные массы ещё успеют неплохо прогреться. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Завтра будет прохладнее — 18–20 градусов, а в пятницу вообще 14–16. Вероятны дожди.

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Комментарии
1
282493173
40 минут
да пора бы уж давно
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