Турпоток россиян в Турцию летом этого года достиг рекорда после пандемии

Турцию летом 2024 года посетили 2,7 млн россиян. Это число стало рекордным после начала пандемии коронавируса, пишет 25 сентября РБК со ссылкой на предварительные данные министерства туризма республики.



Число поездок оказалось на 7% больше, чем в июне—августе предыдущего года. Для сравнения: в июне—августе 2023 года граждане России совершили в Турцию 2,55 млн поездок, а за тот же период 2022 года — 2,15 млн поездок. Летом 2021 и 2020 годов турецкая статистика зафиксировала прибытие в страну лишь 1,8 млн и 454,6 тыс. россиян соответственно. Тогда международное авиасообщение было ограничено из-за борьбы с коронавирусной инфекцией.



Турция традиционно входит в число наиболее популярных направлений для поездок российских туристов за рубеж. Но хотя турпоток и восстанавливается, допандемийного уровня 2019 года он пока не достиг. Тогда за июнь—август Турцию, согласно статистике Минкультуры республики, посетили 3,16 млн граждан России — на 15% больше, чем этим летом.

