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    Признание и Влияние

    Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартовала: выдвигайте своих кандидатов на победу

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Шестой сезон ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» объявляется открытым. Заходите на страницу премии и выдвигайте своих претендентов на победу по 8 номинациям — чем чаще будут называть компании, тем больше у них шансов выйти в финал.

    Первый этап премии городского портала «Фонтанка.ру» в 2024 году продлится с 25 сентября до 5 ноября. За это время мы рассчитываем узнать у наших читателей, где они предпочитают учиться, работать и отдыхать, в какие магазины ходят, какими онлайн-сервисами пользуются, кому доверяют своих детей и животных — в соответствии со списком номинаций.

    Итак, кого мы выбираем:

    • РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА
    • СДЕЛАНО В СПБ И ЛО
    • ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ГОДА
    • ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА
    • СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
    • МАГАЗИН ГОДА
    • ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА
    • УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ГОДА

    Чтобы выдвинуть своего номинанта, необходимо зайти на страницу премии, авторизоваться через «Вконтакте», Telegram или «Яндекс» (чтобы избежать накрутки голосов), и написать название компании в соответствующей графе — а затем нажать «отправить». Чтобы стать участником премии, компания должна работать в Петербурге или Ленинградской области и соответствовать по своему профилю номинации, где ее назвали.

    После завершения номинирования, мы сформируем ТОП-10 по упоминаниям в каждой номинации и наградим финалистов. Еще по двум номинациям «Стартап года» и «Проект года» десятки финалистов определит экспертный и редакционный совет. Голосование стартует 7 ноября, а в середине декабря мы объявим, кто заслужил победу в 2024 году и наградим их в торжественной обстановке.

    Следите за новостями в специальном разделе на сайте «Фонтанка.ру», а также на сайте премии.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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