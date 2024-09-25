Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартовала: выдвигайте своих кандидатов на победу

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Шестой сезон ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» объявляется открытым. Заходите на страницу премии и выдвигайте своих претендентов на победу по 8 номинациям — чем чаще будут называть компании, тем больше у них шансов выйти в финал.

Первый этап премии городского портала «Фонтанка.ру» в 2024 году продлится с 25 сентября до 5 ноября. За это время мы рассчитываем узнать у наших читателей, где они предпочитают учиться, работать и отдыхать, в какие магазины ходят, какими онлайн-сервисами пользуются, кому доверяют своих детей и животных — в соответствии со списком номинаций.

Итак, кого мы выбираем: РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА СДЕЛАНО В СПБ И ЛО ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ГОДА ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ МАГАЗИН ГОДА ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ГОДА

Чтобы выдвинуть своего номинанта, необходимо зайти на страницу премии, авторизоваться через «Вконтакте», Telegram или «Яндекс» (чтобы избежать накрутки голосов), и написать название компании в соответствующей графе — а затем нажать «отправить». Чтобы стать участником премии, компания должна работать в Петербурге или Ленинградской области и соответствовать по своему профилю номинации, где ее назвали.

После завершения номинирования, мы сформируем ТОП-10 по упоминаниям в каждой номинации и наградим финалистов. Еще по двум номинациям «Стартап года» и «Проект года» десятки финалистов определит экспертный и редакционный совет. Голосование стартует 7 ноября, а в середине декабря мы объявим, кто заслужил победу в 2024 году и наградим их в торжественной обстановке.

Следите за новостями в специальном разделе на сайте «Фонтанка.ру», а также на сайте премии.