Среда джаза с Давидом Голощекиным: Kai Winding — The Sound Of Jazz

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The Sound Of Jazz — альбом американского джазового тромбониста и композитора Кая Уиндинга. Запись выпущена студией Cleo в
среда джаза
«Фонтанка.ру»
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The Sound Of Jazz — альбом американского джазового тромбониста и композитора Кая Уиндинга. Запись выпущена студией Cleo в
«Фонтанка.ру»
17 июля 2024, 12:10
19 июня 2024, 12:10
01 мая 2024, 12:10
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