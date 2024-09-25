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    Среда джаза с Давидом Голощекиным

    Среда джаза с Давидом Голощекиным: Kai Winding — The Sound Of Jazz

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    The Sound Of Jazz — альбом американского джазового тромбониста и композитора Кая Уиндинга. Запись выпущена студией Cleo в 1988 году.

    среда джаза

    «Фонтанка.ру»

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