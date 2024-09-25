Триста волонтеров и медиаторов будут помогать петербуржцам во время фестиваля «Друзья Петербурга»

Фестиваль «Друзья Петербурга» с 27 по 29 сентября развернется более чем на 25 культурных площадках города. Сопровождать посетителей в течение трех дней будут около 300 волонтеров и медиаторов.
Как рассказали организаторы фестиваля, волонтерство — это одно из основных направлений проекта «Друзья Петербурга». В этом году из 350 заявок, поданных на участие, было одобрено 280. Во время фестиваля волонтеры будут управлять потоками посетителей, помогать им находить локации, медицинские пункты, другие важные и востребованные объекты инфраструктуры, работать на информационных стойках — в общем, создавать гостеприимную атмосферу на всех локациях.
Второе направление — культурная медиация. Это новый формат взаимодействия с посетителями, который — в отличие от обычной экскурсии — предполагает, что посетитель не просто слушает монолог ведущего, а становится полноценным участником происходящего, может задать вопрос и узнать интересные факты, поделиться своим мнением, эмоциями от увиденного и услышанного. В рамках фестиваля пройдут медиации, разработанные эксклюзивно для этого события: в Нарвских Триумфальных воротах, в Некрополе мастеров искусств и в Зубовском флигеле Екатерининского дворца — последняя медиация создана специально для социальных групп. Накануне фестиваля прошел набор на курсы медиации — заявки на него подали 48 петербуржцев, отбор прошли 16 человек. Все они стали слушателями курса по культурной медиации (состоявшего из четырех лекций и восьми практических занятий) от независимого медиатора, лектора Натальи Агаповой.