Триста волонтеров и медиаторов будут помогать петербуржцам во время фестиваля «Друзья Петербурга»

Фестиваль «Друзья Петербурга» с 27 по 29 сентября развернется более чем на 25 культурных площадках города. Сопровождать посетителей в течение трех дней будут около 300 волонтеров и медиаторов.

Как рассказали организаторы фестиваля, волонтерство — это одно из основных направлений проекта «Друзья Петербурга». В этом году из 350 заявок, поданных на участие, было одобрено 280. Во время фестиваля волонтеры будут управлять потоками посетителей, помогать им находить локации, медицинские пункты, другие важные и востребованные объекты инфраструктуры, работать на информационных стойках — в общем, создавать гостеприимную атмосферу на всех локациях.