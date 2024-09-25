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Бизнес Работа фонтанка pro Амбиции и зарплата: чего ждут от развития карьеры и офисной работы в Петербурге

Амбиции и зарплата: чего ждут от развития карьеры и офисной работы в Петербурге

Жители Северной столицы оказались похожи на сибиряков

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Стало известно, что думают о своей работе и сложностях построения карьеры люди из разных регионов страны. Большое онлайн-исследование провели «Шкулев Медиа Холдинг» и платформа «Авито Работа». В нем приняли участие 104,5 тысячи человек из 31 города, включая Северо-Запад, Поволжье, Центральную Россию и Юг — им предложили пройти простой тест из шести вопросов. Публикуем результаты в этом материале.

Жители Москвы и Петербурга оказались не такими амбициозными, как принято считать. По результатам исследования, лишь 49% москвичей и 66% петербуржцев считают повышение большим карьерным успехом. Тем не менее среди жителей двух столиц оказалось больше карьеристов, чем в других городах Центрального региона. К примеру, более 80% опрошенных из Ярославля и Нижнего Новгорода считают, что гораздо ценнее быть специалистом «на вес золота», чем получить повышение. Такого же мнения 90% архангелогородцев, которые прошли опрос.

О желаемой зарплате напрямую готовы заявить только 32% москвичей и 44% жителей Петербурга. Больше половины опрошенных считают, что сначала нужно зарекомендовать себя, а только потом просить повышение. Интересно, что в этом плане жители столицы похожи на сибиряков: 71% новосибирцев, 62% красноярцев, 51% барнаульцев тоже считают, что сначала нужно показать себя, а потом говорить о деньгах.

— Мы также попросили участников опроса назвать причину, по которой они любят свою работу в офисе. В Москве и Санкт-Петербурге 67% и 26% респондентов заявили, что работа в офисе позволяет заниматься любимым делом, развиваться в профессии и решать увлекательные рабочие задачи. Остальные — 33% и 74% опрошенных соответственно — считают офисную работу хорошей возможностью для общения и взаимодействия с интересными людьми, — рассказали в «Авито Работе». — Полученные данные позволяют составить локальный портрет соискателей на офисные должности, их подход к выбору работодателя и построению карьеры. Мы используем эти результаты, чтобы улучшать функциональность платформы и помогать пользователям находить свое призвание и работу мечты.

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