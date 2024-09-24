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Общество Гондурас подал запрос на присоединение к банку развития БРИКС

Гондурас подал запрос на присоединение к банку развития БРИКС

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6 комментариев

Гондурас подал запрос на присоединение к работе банка развития БРИКС. При этом членство в объединении государство в Центральной Америке пока не запрашивало. Об этом 24 сентября заявил РИА Новости министр иностранных дел Гондураса Эдуардо Энрике Рейна.

По его словам, на предстоящем саммите объединения в Казани Гондурас представлен не будет.

«Мы не подавали запрос на присоединение к БРИКС. Мы подали запрос на участие в работе Нового банка развития БРИКС», — сказал Рейна.

Самми БРИК состоится в Казани 22–24 октября.

На сегодняшний день в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что в очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны.

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Комментарии
6
aprahka
1 минута
Гондурас,Гондурас Ещё много, много раз. (с)
Эд Хэммет
4 минуты
Это огромный успех проекта БРИКС. Но вопрос от Николая Фоменко встанет перед всеми участниками объединения.
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