Гондурас подал запрос на присоединение к банку развития БРИКС

Гондурас подал запрос на присоединение к работе банка развития БРИКС. При этом членство в объединении государство в Центральной Америке пока не запрашивало. Об этом 24 сентября заявил РИА Новости министр иностранных дел Гондураса Эдуардо Энрике Рейна.



По его словам, на предстоящем саммите объединения в Казани Гондурас представлен не будет.



«Мы не подавали запрос на присоединение к БРИКС. Мы подали запрос на участие в работе Нового банка развития БРИКС», — сказал Рейна.



Самми БРИК состоится в Казани 22–24 октября.



На сегодняшний день в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что в очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны.

