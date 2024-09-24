«Самые бедные финансируют самых богатых». Президент Бразилии заявил о «плане Маршалла наизнанку» для необеспеченных стран

Схема финансовой поддержки необеспеченных стран в мире похожа на «план Маршалла наизнанку». Об этом 24 сентября заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на открытии Генассамблеи ООН.



По его словам, страны с небольшими доходами ограничивают уже имеющиеся долги, что делает для них невозможным доступ к финансовым ресурсам. Необходимость платить по кредитам снижает возможности финансировать образование и здравоохранение, а также сокращать социальное неравенство, цитирует президента Бразилии РБК.



Да Силва отметил, что проценты по заемным средствам для стран Африки могут быть в четыре раза выше, чем для США, и до восьми раз выше, чем для Германии.



«Это план Маршалла наизнанку, когда самые бедные финансируют самых богатых», — сказал он.



План Маршалла — программа США для оказания иностранной помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом. В осуществлении плана участвовали 18 европейских стран и территорий. Документ действовал в течение четырех лет. По разным оценкам, в итоге Европе было выделено $13–17 млрд.

