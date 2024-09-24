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Общество Финансы «Самые бедные финансируют самых богатых». Президент Бразилии заявил о «плане Маршалла наизнанку» для необеспеченных стран

«Самые бедные финансируют самых богатых». Президент Бразилии заявил о «плане Маршалла наизнанку» для необеспеченных стран

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4 комментария

Схема финансовой поддержки необеспеченных стран в мире похожа на «план Маршалла наизнанку». Об этом 24 сентября заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на открытии Генассамблеи ООН.

По его словам, страны с небольшими доходами ограничивают уже имеющиеся долги, что делает для них невозможным доступ к финансовым ресурсам. Необходимость платить по кредитам снижает возможности финансировать образование и здравоохранение, а также сокращать социальное неравенство, цитирует президента Бразилии РБК.

Да Силва отметил, что проценты по заемным средствам для стран Африки могут быть в четыре раза выше, чем для США, и до восьми раз выше, чем для Германии.

«Это план Маршалла наизнанку, когда самые бедные финансируют самых богатых», — сказал он.

План Маршалла — программа США для оказания иностранной помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом. В осуществлении плана участвовали 18 европейских стран и территорий. Документ действовал в течение четырех лет. По разным оценкам, в итоге Европе было выделено $13–17 млрд.

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Комментарии
5
Kit.
55 минут
Ну а с другой стороны, чего он хотел? Он же знает, какие в Бразилии президенты. Кто таким в долг даст?
Mimic
56 минут
Молодец. Пусть теперь Бразилия вкладывает свои деньги в Африку без "необходимости платить по кредитам" от нее.
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