«Она попросила массаж»: таксист, подозреваемый в приставаниях к девочке-подростку, объяснил свои действия

Таксист из Узбекистана, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении юной петербурженки, дал показания и представил свою картину произошедшего. Видео с допросом мигранта 24 сентября опубликовал Следственный комитет.



45-летнего мужчину разыскали и задержали после заявления жительницы города, которая сообщила, что водитель такси домогался ее дочери 2008 года рождения. Мигрант якобы приставал к ребенку и предлагал ей заняться сексом. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

