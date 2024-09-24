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    «Она попросила массаж»: таксист, подозреваемый в приставаниях к девочке-подростку, объяснил свои действия

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    Таксист из Узбекистана, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении юной петербурженки, дал показания и представил свою картину произошедшего. Видео с допросом мигранта 24 сентября опубликовал Следственный комитет.

    45-летнего мужчину разыскали и задержали после заявления жительницы города, которая сообщила, что водитель такси домогался ее дочери 2008 года рождения. Мигрант якобы приставал к ребенку и предлагал ей заняться сексом. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

    На вопрос следователя о том, что произошло 22 сентября 2024 года, задержанный ответил, что приехал по вызову и довез клиентку «до точки Б», где она попросила его сделать ей массаж.

    «Она попросила массаж сделать. И я массаж сделал», — ответил таксист.

    ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

    В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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    СКТаксистУзбекистанНасильственные действия сексуального характераПоказанияДопросДевочка-Подросток
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