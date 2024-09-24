Министру обороны донесли на языческие позывные в Петербурге

Православие и язычество столкнулись в петербургском Центре санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны. Главу ведомства попросили разобраться с засильем нечисти на военных частотах.
Бывший сотрудник 985-го Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны написал письмо главе Минобороны Андрею Белоусову и пожаловался на обстановку в казённом учреждении, сообщает 24 сентября 47News. Петербургского врача и воцерковлённого христианина Александра до глубины души оскорбило нововведение, привнесшее в жизнь сотрудников долю славянского язычества.
Руководство учреждения ввело в обиход рации и, соответственно, позывные для каждого офицера и дежурного. Вдохновение для них связисты почерпнули у древних славян и качестве реестра позывных утвердили пантеон языческих богов. В итоге на военных частотах можно было услышать Сварога, Велеса или Перуна и даже фольклорную нечисть вроде русалок и домовых.
Однако необходимость отзываться на языческий позывной устроила не всех. «Для меня, как верующего, воцерковлённого православного христианина, наглое пренебрежение религиозными чувствами и принуждение к участию в кощунственных, оскорбительных действиях оказались неприемлемыми и стали основанием для моего увольнения», — рассказал журналистам автор письма.
Впрочем, это не единственное, что не устроило в ситуации гражданских. Как следует из обращения к министру, на врачей возложили значимую часть полномочий и задач военнослужащих — от материально-технического обеспечения до хозяйственных работ и ремонта.