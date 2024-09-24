«Противодействие проникновению диверсионных групп». Военные и силовики Крыма и Севастополя проведут учения

Группировка войск обороны Крыма вместе с подразделениями территориальной обороны и правоохранительными органами проведут плановые учения в Севастополе. Цель — отработка противодействия проникновению диверсионных украинских групп. Об этом 24 сентября сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
Учения пройдут в районе Ялтинского кольца, поселка Фруктовое и Тыловое, села Андреевка, а также Орловского моста.
На северной стороне Севастополя военные проведут тренировки с участием самолетов и вертолетов.
Власти призывают не паниковать при виде людей со стрелковым оружием, спецтехники и блокпостов на дорогах.
Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться силовыми структурами.
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