«Противодействие проникновению диверсионных групп». Военные и силовики Крыма и Севастополя проведут учения

Группировка войск обороны Крыма вместе с подразделениями территориальной обороны и правоохранительными органами проведут плановые учения в Севастополе. Цель — отработка противодействия проникновению диверсионных украинских групп. Об этом 24 сентября сообщает губернатор города Михаил Развожаев.



Учения пройдут в районе Ялтинского кольца, поселка Фруктовое и Тыловое, села Андреевка, а также Орловского моста.



На северной стороне Севастополя военные проведут тренировки с участием самолетов и вертолетов.



Власти призывают не паниковать при виде людей со стрелковым оружием, спецтехники и блокпостов на дорогах.



Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться силовыми структурами.

