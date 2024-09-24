Поддержка Украины, победа над COVID-19 и прекращение огня в секторе Газа: Байден последний раз выступил с трибуны Генассамблеи ООН в качестве президента

Джо Байден 24 сентября в последний раз выступил с трибуны Генассамблеи ООН в качестве президента США. Трансляцию выступления вело CNN.

Байден начал свою речь с рассказа о конфликтах, бушевавших по всему миру, когда он впервые занял государственную должность более 50 лет назад, включая войну во Вьетнаме. Говоря о примирении между США и Вьетнамом, Байден сказал: «Все может стать лучше. Мы никогда не должны забывать об этом. Я видел это на протяжении всей своей карьеры». Именно этот опыт, среди прочих, которые Байден наблюдал за свою долгую карьеру, вселил в него уверенность в том, что мир переживет еще один трудный период, несмотря на многочисленные кризисы. Позже он добавил: «Как лидеры, мы не можем позволить себе роскошь «реагировать с отчаянием» на мировые трудности». «Может быть, потому что все, что я видел, и все, что мы сделали вместе за эти десятилетия, не лишает меня надежды, — сказал Байден. — Я знаю, что есть путь вперед».

Байден пообещал и далее поддерживать Украину и отметил, что НАТО стало «больше, сильнее, сплоченнее, чем когда-либо прежде, с двумя новыми членами — Финляндией и Швецией».

«Мы не можем сдаться», — добавил президент, намекая на неопределенное будущее поддержки Украины как в США, где бывший президент Дональд Трамп баллотируется на новый срок и может серьезно сократить помощь Украине, так и во всем мире.



Далее Байден выразил сожаление по поводу числа погибших в результате конфликта между Израилем и Газой. Он упомянул сотни мирных жителей, убитых во время атаки ХАМАС на Израиль 11 месяцев назад, и десятки тех, кто был взят в заложники. «Я встречался с семьями этих заложников. Я скорбел вместе с ними, — сказал Байден. — Они проходят через ад». Он добавил: «Невинные граждане в Газе также переживают ад. Тысячи и тысячи убитых, включая гуманитарных работников. Слишком много семей были перемещены, теснятся в палатках, сталкиваются с ужасной гуманитарной ситуацией».

По поводу затянувшегося соглашения о прекращении огня Байден сказал: «Сейчас настало время сторонам окончательно согласовать его условия, вернуть заложников домой и обеспечить безопасность Израиля и Газы, свободных от бремени ХАМАСа, облегчить страдания в Газе и положить конец этой войне».



В выступлении Байден расхвалил усилия своей администрации по борьбе с изменением климата, ликвидации голода в мире и использованию возможностей технологий. Упомянув экологические усилия Белого дома и вопрос предоставления важнейших вакцин для Африки, Байден рассказал о преимуществах и проблемах, связанных с технологиями, включая искусственный интеллект.

«Мы также будем нести ответственность за подготовку наших граждан к будущему. Я утверждаю, что в ближайшие годы мы увидим больше технологических изменений, чем за последние 50 лет. Искусственный интеллект изменит наш образ жизни, наши способы работы, наши способы ведения войны. Многое из этого может сделать нашу жизнь лучше», — сказал Байден. «Но ИИ также несет в себе серьезные риски: от глубоких фейков и дезинформации до новых патогенов и биологического оружия», — добавил он.

«Нам нужно научиться управлять этой новой технологией, — сказал он. — Ничего не ясно относительно того, как будет развиваться ИИ или как он будет внедряться».



Байден также поставил себе в заслугу прекращение пандемии: «Мы сделали так, чтобы COVID больше не управлял нашей жизнью».



Не обошел Байден стороной и сотрудничество с Китаем, упомянув одну область большого сотрудничества — борьбу с распространением фентанила. Тайвань в речи упоминался лишь намеками.



Байден. также заявил о необходимости реформировать Организацию Объединенных Наций за счет ее расширения и повышения эффективности работы: «Мы должны создать более сильную, эффективную и инклюзивную ООН», сказал он и добавил, что ООН «необходимо адаптироваться».

В заключительной части своей последней речи на Генеральной ассамблее ООН Байден рассказал о своем решении отказаться от предвыборной кампании, принятом ранее этим летом. «Быть президентом было честью всей моей жизни, — сказал Байден. — Мне еще так много хочется сделать». Он добавил: «Как бы я ни любил свою работу, я люблю свою страну еще больше. Я решил, что после 50 лет государственной службы пришло время новому поколению лидеров вести мою страну вперед».

И после многих лет выступлений о важности демократии и переломном моменте, которого, по его мнению, достиг мир, Байден призвал своих коллег — мировых лидеров — поставить свой народ выше собственных амбиций:



«Никогда не забывайте, мы здесь, чтобы служить людям, а не наоборот. Потому что будущее будет завоевано теми, кто раскроет весь потенциал своего народа, чтобы дышать свободно, думать свободно, вводить новшества, обучать, жить и любить открыто, без страха».



«Это душа демократии», — добавил Байден.

