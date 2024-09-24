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    Сотрудник музея отпил средство для пропитки деревьев и попал в реанимацию

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    На территории Меншикова бастиона мужчина случайно отхлебнул химическое средство для пропитки деревьев, после чего его госпитализировали. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает 47news.

    33-летнего сотрудника одного из музеев Петропавловской крепости доставили в больницу вечером 23 сентября. Как объясняет 47news, накануне мужчина перепутал бутылки и случайно отпил из той, где находится средство для пропитки деревьев, содержащее медь и другие опасные вещества.

    Как итог — пострадавшего отправили в реанимацию в тяжелом состоянии.

    В Государственном музее истории Санкт-Петербурга, куда входит Петропавловская крепость, пока не прокомментировали ситуацию. Подробности происшествия уточняются. Проводится проверка.

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