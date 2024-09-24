Сотрудник музея отпил средство для пропитки деревьев и попал в реанимацию

На территории Меншикова бастиона мужчина случайно отхлебнул химическое средство для пропитки деревьев, после чего его госпитализировали. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает 47news.



33-летнего сотрудника одного из музеев Петропавловской крепости доставили в больницу вечером 23 сентября. Как объясняет 47news, накануне мужчина перепутал бутылки и случайно отпил из той, где находится средство для пропитки деревьев, содержащее медь и другие опасные вещества.

Как итог — пострадавшего отправили в реанимацию в тяжелом состоянии.