В Финляндии хотят разрешить управлять электросамокатом после 100 граммов водки

Водителям электросамокатов и других легких транспортных средств в Финляндии хотят разрешить управлять ими с 0,5 промилле алкоголя в крови. Допустимый предел равен выпитым 100 граммам водки.
Как сообщило 24 сентября издание Yle, допустимый предел в 0,5 промилле установят и для водителей велосипедов с электромотором. Предложение подготовлено правительством Финляндии и внесено на рассмотрение.
От предпринимателей, сдающих электросамокаты в аренду, также предлагают требовать специальную муниципальную лицензию. С ее помощью власти смогут регулировать количество и качество электротранспорта в каждом районе.
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