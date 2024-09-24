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Общество В Финляндии хотят разрешить управлять электросамокатом после 100 граммов водки

В Финляндии хотят разрешить управлять электросамокатом после 100 граммов водки

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3 комментария

Водителям электросамокатов и других легких транспортных средств в Финляндии хотят разрешить управлять ими с 0,5 промилле алкоголя в крови. Допустимый предел равен выпитым 100 граммам водки.

Как сообщило 24 сентября издание Yle, допустимый предел в 0,5 промилле установят и для водителей велосипедов с электромотором. Предложение подготовлено правительством Финляндии и внесено на рассмотрение.

От предпринимателей, сдающих электросамокаты в аренду, также предлагают требовать специальную муниципальную лицензию. С ее помощью власти смогут регулировать количество и качество электротранспорта в каждом районе.

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Комментарии
3
VKuser449996532
14 минут
Правильное решение.
save
8 минут
Чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц.
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