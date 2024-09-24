Патриарх Кирилл призвал увеличить присутствие РПЦ в соцсетях для борьбы с оккультизмом

Российская православная церковь (РПЦ) должна увеличить свое присутствие в социальных сетях, заявил патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета. Его слова 24 сентября привела пресс-служба РПЦ.
В выступлении он отметил, что современные технологии стали «инструментом разного рода опасных людей», особенно «оккультистов, неоязычников, эзотериков, да и просто шарлатанов». РПЦ должна увеличить присутствие миссии Церкви в социальных сетях, добавил патриарх, отметив, что современный миссионер должен быть готов к «борьбе за сердца» в соцсетях.
Он добавил, что некоторые священнослужители уже добились «значительного успеха» в этом деле.
«Угроза соблазнения людей в этих пространствах сейчас чрезвычайно высокая», — заявил Патриарх Кирилл.