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    Патриарх Кирилл призвал увеличить присутствие РПЦ в соцсетях для борьбы с оккультизмом

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    Российская православная церковь (РПЦ) должна увеличить свое присутствие в социальных сетях, заявил патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета. Его слова 24 сентября привела пресс-служба РПЦ.

    В выступлении он отметил, что современные технологии стали «инструментом разного рода опасных людей», особенно «оккультистов, неоязычников, эзотериков, да и просто шарлатанов». РПЦ должна увеличить присутствие миссии Церкви в социальных сетях, добавил патриарх, отметив, что современный миссионер должен быть готов к «борьбе за сердца» в соцсетях.

    Он добавил, что некоторые священнослужители уже добились «значительного успеха» в этом деле.

    «Угроза соблазнения людей в этих пространствах сейчас чрезвычайно высокая», — заявил Патриарх Кирилл.

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