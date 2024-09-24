Штрафы до 10 тыс. руб. за нарушения при содержании питомцев одобрили в Госдуме

Госдума 24 сентября приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных. Поправки предусматривают штрафы до 10 тысяч рублей.
Документ был внесен в Госдуму Московской областной думой еще в 2021 году. Он дополняет восьмую главу Кодекса об административных правонарушениях статьей о несоблюдении требований к содержанию домашних животных. Наказывать за нарушение предполагается штрафом от 500 до 1,5 тысяч рублей для граждан и от 3 до 5 тысяч рублей — для предпринимателей. Повторное нарушение повлечет штраф от 1,5 до 3 тысяч и от 5 до 10 тысяч рублей соответственно.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект коснется в том числе тех, кто отпускает животных на самовыгул или выгуливает вне отведенных для этого мест, например на детских и спортивных площадках. Рассматривать дела о таких нарушениях и составлять протоколы будут должностные лица органов исполнительной власти, которые осуществляют контроль в области обращения с животными в регионе.
Требования к содержанию домашних животных установлены федеральным законом «Об ответственном обращении с животными» от 2018 года. Они регламентируют, в том числе, содержание питомцев в многоквартирных домах, правила выгула и использование домашних животных в коммерческих целях.