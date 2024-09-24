Сарика Андреасяна на полтора года лишили водительских прав. Он сел за руль пьяным

Режиссера Сарика Андреасяна лишили водительских прав за езду в состоянии опьянения, сообщает 24 сентября РИА Новости. Такое решение приняли в Мировом судебном участке района Мещанский в Москве.



Садиться за руль авто Андреасяну запретили на полтора года. Также его обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. По данным издания, сотрудники ДПС остановили машину, за рулем которой был Андреасян, в конце мая.

В постановлении указано, что от режиссера пахло алкоголем. Также было заметно «нарушение кожных покровов окраса лица». Инспекторы ДПС предложили режиссеру пройти освидетельствование. Прибор показал значение, которое превышало 0,160 мг/л. Андреасян с показаниями согласился.

При этом представитель Сарика Андреасяна заявлял в суде, что сотрудник ДПС допустил грубое нарушение, не разъяснив режиссеру и понятым права и обязанности.