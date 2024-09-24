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    Похищение? Мужчина с девушкой на плечах пробежал по проспекту Науки

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    Неизвестный мужчина восточной наружности был замечен утром 24 сентября на проспекте Науки. Из толпы прохожих он выделялся тем, что на его плечах лежала девушка. Джентльмен же двигался очень быстро, не обращая внимания на изумленные взгляды очевидцев.

    «Фонтанка.ру»

    Мужчина попал в объектив камер видеонаблюдения в районе ТРК «Академ-парк» на проспекте Науки. С девушкой на плечах он пересек Гражданский проспект и устремился в сторону улицы Руставели. По пути пара потеряла куртку. По данным «Фонтанки», в полицию об инциденте никто не сообщал, заявлений не поступало. Что это было — похищение или тяжелый флирт — осталось загадкой.

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