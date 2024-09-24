«Если бы фонарщик мог видеть мир сегодня». Основатель OpenAI рассказал, каким видит будущее

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман опубликовал манифест «Век интеллекта». В нем он описал будущее человечества с искусственным интеллектом. Текст во вторник, 24 сентября, появился на сайте главы Open AI.



«У каждого из нас появится личная команда ИИ из виртуальных экспертов в разных областях, которые будут работать вместе, чтобы создавать практически все, что мы можем себе представить», — говорится в эссе.



Альтман считает, что у детей будут виртуальные наставники. Они начнут предоставлять персональные уроки по любому предмету, на любом языке и в любом темпе. Гендиректор Open AI прогнозирует, что взможности искусственного интеллекта позволят достичь уровня процветания, который сегодня кажется немыслимым.



«В будущем жизнь каждого может быть лучше, чем жизнь кого-либо сейчас», — считает Альтман.

Глава OpenAI предсказывает, что уже «через несколько тысяч дней» у человечества появится суперинтеллект.



«В какой-то момент ИИ станет настолько хорош, что поможет нам создавать системы следующего поколения и добиваться научного прогресса во всех областях <...>. Будущее станет настолько светлым, что никто не может должным образом описать его сейчас. Главной чертой «Века Интеллекта» станет глобальное процветание», — уверен пишет Сэм Альтман.



Однако глава OpenAI допускает, что искусственный интеллект значительно может изменить рынок труда в ближайшие годы, но большинство профессий будут меняться медленнее, чем думают люди.



«Никто не оглядывается в прошлое и не желает стать фонарщиком. Если бы фонарщик мог видеть мир сегодня, он бы подумал, что процветание вокруг него невообразимо. И если бы мы могли перенестись на сто лет вперед, процветание вокруг нас было бы таким же невообразимым», — заключил он.



Сэм Альтман в 2015 году вместе с Илоном Маском запустил исследовательскую организацию OpenAI, которая занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. НКО выпустила нейросети ChatGPT и DALL-E.

