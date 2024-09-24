Военно-морская академия США намерена продолжить прием курсантов с акцентом на разнообразие рас

В Военно-морской академии США намерены продолжать прием курсантов с учетом расовой принадлежности, так как разнообразие, по мнению руководства, делает американскую армию сильнее и эффективнее, пишет 23 сентября агентство Associated Press.



По данным издания, такую позицию представили адвокаты академии в ходе судебного заседания, где группа активистов пытается оспорить подобную практику.



«Десятилетиями высокопоставленные военные приходили к выводу, что боевая единица сильнее, когда она расово и иным образом разнообразна на всех уровнях», — отметили адвокаты в представленных документах.

