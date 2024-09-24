Военно-морская академия США намерена продолжить прием курсантов с акцентом на разнообразие рас

В Военно-морской академии США намерены продолжать прием курсантов с учетом расовой принадлежности, так как разнообразие, по мнению руководства, делает американскую армию сильнее и эффективнее, пишет 23 сентября агентство Associated Press.
По данным издания, такую позицию представили адвокаты академии в ходе судебного заседания, где группа активистов пытается оспорить подобную практику.
«Десятилетиями высокопоставленные военные приходили к выводу, что боевая единица сильнее, когда она расово и иным образом разнообразна на всех уровнях», — отметили адвокаты в представленных документах.
В ходе судебного разбирательства выступили и выпускники Военно-морской академии. Их мнения разделились: одни считают, что расовое разнообразие никак не влияет на эффективность армии, другие же, напротив, уверены, что это важно «для молодых поколений военнослужащих из числа меньшинств».
Адвокаты академии отметили, что в процессе набора курсантов часто раса не играет никакой роли, но порой на нее все же обращают внимание.
Ожидается, что судебный процесс завершится в конце этой недели. Издание пишет, что решение, каким бы оно ни было, будет наверняка обжаловано.