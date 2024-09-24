Инкубатор «Энерготехнохаб Петербург» начал отбор стартапов молодых разработчиков в сфере энергетики

Инкубатор технологического сообщества «Энерготехнохаб Петербург», созданный при участии «Газпром нефти», начал отбор стартапов от молодых предпринимателей, инженерных команд вузов, научно-технических институтов и конструкторских бюро. Лучший проект в сфере энергетики получит 1 млн рублей на развитие бизнеса.
Представившие свои проекты российские разработчики смогут получить ресурсы на развитие идей либо взяться за решение технологических задач от компаний — партнеров «Энерготехнохаба Петербург». Как отмечает глава проектного офиса «Энерготехнохаба Петербург» Андрей Власов, в приоритете — поддержка проектов с высоким потенциалом применения в ТЭК и смежных отраслях.
«Поэтому анализ рынка, поиск заказчиков — важная часть подготовки участников инкубатора к финальной презентации», — добавил он.
По словам призера бизнес-инкубатора, соавтора проекта по 3D-печати композиционными материалами Георгия Мефодьева, преимущество инкубатора состоит в том, что он дает участникам возможность напрямую общаться с экспертами в той или иной отрасли.
Среди наград — гранты на создание прототипов и открытие бизнеса в сфере энергетики, а также призовой фонд в размере 1 млн рублей от «Газпром нефти». Регистрация продлится до 9 октября на сайте «Энерготехнохаба», финал состоится в декабре.