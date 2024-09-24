Суд огласил приговор метавшему ножи охраннику школы на Благодатной, несмотря на примирение сторон

Московский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности в отношении охранника школы Олега Шилкина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 24 сентября. Ранее дело было прекращено в связи с примирением сторон.
Трагедия случилась 31 октября 2023 года. После закрытия учреждения охранники принялись распивать алкоголь и развлекаться метанием ножа в каморке. Со слов Шилкина, он кинул клинок в деревянный стеллаж, а тот отскочил в правую голень его коллеги. Как писала «Фонтанка», пока скорая ехала, второй охранник как мог пытался спасти 41-летнего сослуживца. Но пострадавший не выжил.
Известно, что ранее выживший охранник был судим за укрывательство преступления, хулиганство и несколько эпизодов разбоя. После трагедии в школе с мужчины брали подписку о невыезде.
1 марта дело было прекращено решением Московского районного суда ввиду полного заглаживания Шилкиным вины, примирения сторон и отсутствия претензий. Однако 28 мая апелляционным постановлением Санкт-Петербургского городского суда указанное постановление было отменено. Дело направили на новое судебное разбирательство в ином составе суда.
В результате суд назначил Шилкину наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием 10 % из зарплаты в доход государства.
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