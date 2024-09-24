Суд огласил приговор метавшему ножи охраннику школы на Благодатной, несмотря на примирение сторон

Московский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности в отношении охранника школы Олега Шилкина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 24 сентября. Ранее дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Трагедия случилась 31 октября 2023 года. После закрытия учреждения охранники принялись распивать алкоголь и развлекаться метанием ножа в каморке. Со слов Шилкина, он кинул клинок в деревянный стеллаж, а тот отскочил в правую голень его коллеги. Как писала «Фонтанка», пока скорая ехала, второй охранник как мог пытался спасти 41-летнего сослуживца. Но пострадавший не выжил.

Известно, что ранее выживший охранник был судим за укрывательство преступления, хулиганство и несколько эпизодов разбоя. После трагедии в школе с мужчины брали подписку о невыезде.