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    В Петербурге суд арестовал курсанта Можайки, обвиняемого в убийстве новой знакомой

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    Курсант Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Николай Тихонов, которого в минувшее воскресенье нашли рядом с телом женщины на севере Петербурга, заключен под стражу. Мужчина против данной меры не возражал, но и от дачи показаний отказался. Об этом 24 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Сержанту Тихонову вменяют убийство 41-летней женщины, с которой он познакомился в клубе. После того, как пара уединилась в квартире, фигуранту начало казаться, что она — иностранный агент. Как выяснилось, у погибшей были проблемы со слухом, а военнослужащий якобы принял аппарат за ухом за шпионское оборудование. Тихонов звонил в полицию и говорил, что пригласил к себе домой девушку, но она оказалась «хохлом» и «непонятно кем». Также он вслух высказал намерение ее убить.

    По версии следствия, мужчина ударил свою новую знакомую кулаком в голову, после чего нанес еще не менее трех ударов ногой. От полученных повреждений женщина скончалась.

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