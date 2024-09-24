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Происшествия Растерзавшего отца с сыном и около 30 собак медведя в Приморье искали несколько дней

Растерзавшего отца с сыном и около 30 собак медведя в Приморье искали несколько дней

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14 комментариев

В Приморском крае спустя почти два дня поисков нашли медведя, который, предположительно, убил двух человек в дачном доме и загрыз несколько десятков собак в приюте. К выявлению хищника подключали дроны. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Пожарского муниципального округа 24 сентября.

Накануне в результате нападения хищника в дачном массиве Пожарского района Приморья, расположенном под Лучегорском, погибли 58-летний мужчина и его 73-летний отец. Медведь проник в приусадебный домик. После этого там обнаружили тела мужчин с рваными ранами в области живота и шеи. Следственный комитет края организовал проверку по данному факту.

Следующей ночью было получено разрешение на отстрел медведя. Правоохранители организовали рейд, чтобы не допустить животное в поселок. Местных жителей попросили встречать детей после уроков, покинуть школу самостоятельно им не разрешают.

Около 11 часов утра 24 сентября медведь проник на территорию приюта для собак в Лучегорске. По предварительной информации, пострадали 30 животных. Территорию вокруг оперативно оцепили, однако поймать хищника так и не удалось.

К поискам в том числе подключились более 15 человек охотников из числа общественников, операция планировалась и предстоящей ночью с использованием приборов ночного видения.

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В 13:30 в администрации сообщили о поимке медведя. «Медведь ликвидирован», — говорится в сообщении.

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Комментарии
14
261099081
1 час
А как определили, что это именно тот самый медведь?
Kirill77
1 час
раненько батя ребенком обзавелся, аж в 15 лет...
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