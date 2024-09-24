«Власть не должна и не может быть свободной от критики». Песков прокомментировал законопроект об ужесточении наказания за оскорбление власти

Власть не может существовать без критики, и население имеет на это полное право. Об этом, как передает ТАСС , заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 сентября, отвечая на вопрос журналистов о законопроекте, ужесточающем наказание за оскорбление власти в интернете.

«Критика и оскорбление — это разные понятия. И поэтому, конечно же, власть не должна и не может быть свободной от критики. Главное, если это критика людей и критика населения. Потому что представители власти работают на благо этих людей и служат этим людям. Они служащие, госслужащие», — сказал Песков.

