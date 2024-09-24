«Власть не должна и не может быть свободной от критики». Песков прокомментировал законопроект об ужесточении наказания за оскорбление власти

Власть не может существовать без критики, и население имеет на это полное право. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 сентября, отвечая на вопрос журналистов о законопроекте, ужесточающем наказание за оскорбление власти в интернете.
Песков отметил, что критика возможна со стороны населения, ведь представители власти работают на благо людей. И главная задача чиновников, по словам пресс-секретаря, служить людям.
«Критика и оскорбление — это разные понятия. И поэтому, конечно же, власть не должна и не может быть свободной от критики. Главное, если это критика людей и критика населения. Потому что представители власти работают на благо этих людей и служат этим людям. Они служащие, госслужащие», — сказал Песков.
Напомним, что в Госдуме разработали законопроект об ужесточении наказания за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Поправки хотят внести в статью 319 Уголовного кодекса. За совершение преступления может грозить штраф от 40 тысяч до 1 миллиона рублей, обязательные или исправительные работы или лишение свободы сроком на два года.
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