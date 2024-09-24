«Ну и как тебе такое, Илон Маск?» Робот раздал пирожки участникам форума в Москве под песню «легендарного коллектива»

На форуме «Цифровая транспортация» в Москве робота отправили раздавать пирожки гостям и участникам мероприятия. В это время песню о достижениях России спел «легендарный коллектив», выступление которого объявил модератор заседания Дмитрий Губерниев.



«И, конечно же, аплодисменты легендарному коллективу», — сообщил комментатор.

В песне, спетой участницами «легендарного коллектива», упоминался известный американский бизнесмен. В очередной итерации мема «ну и как тебе такое, Илон Маск?» исполнительницы упомянули достижения России: запуск беспилотных грузовиков на трассе М-11, полеты в космос и добычу нефти.

В это время робот раздал пирожки гостям и участникам форума. Губерниев заверил, что угощения хватит всем.