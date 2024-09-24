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Технологии «Ну и как тебе такое, Илон Маск?» Робот раздал пирожки участникам форума в Москве под песню «легендарного коллектива»

«Ну и как тебе такое, Илон Маск?» Робот раздал пирожки участникам форума в Москве под песню «легендарного коллектива»

1 892
11 комментариев

На форуме «Цифровая транспортация» в Москве робота отправили раздавать пирожки гостям и участникам мероприятия. В это время песню о достижениях России спел «легендарный коллектив», выступление которого объявил модератор заседания Дмитрий Губерниев.

«И, конечно же, аплодисменты легендарному коллективу», — сообщил комментатор.

В песне, спетой участницами «легендарного коллектива», упоминался известный американский бизнесмен. В очередной итерации мема «ну и как тебе такое, Илон Маск?» исполнительницы упомянули достижения России: запуск беспилотных грузовиков на трассе М-11, полеты в космос и добычу нефти.

В это время робот раздал пирожки гостям и участникам форума. Губерниев заверил, что угощения хватит всем.

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Комментарии
11
just.dont
1 час
Надеюсь по-традиционному, с лопаты?
VKuser174198221
1 час
...дурдом....
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