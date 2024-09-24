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Происшествия В Петербурге изъяли партию глазных капель, за которыми охотятся наркозависимые

В Петербурге изъяли партию глазных капель, за которыми охотятся наркозависимые

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1 комментарий

Сотрудники ГУНК МВД России вместе с УФСБ и оперативниками из Петербурга и КБР перекрыли каналы поставок крупных партий сильнодействующих веществ. Товар распространялся через почтовую службу, об этом 24 сентября сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемых в осуществлении незаконного оборота задерживали в Нальчике и Петербурге. Судя по видео, силовики проверяли в том числе Сенной рынок. В ходе обысков по местам проживания оперативники изъяли более 4,5 килограммов препаратов, которые должны продаваться строго по рецепту. На кадрах видно, что лекарства были упакованы в коробки. Содержимое внешне очень похоже на глазные капли, которые не по назначению употребляют наркозависимые.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ. В отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Волк.

Иные эпизоды и соучастники устанавливаются.

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Комментарии
1
282694747
20 минут
То есть сначала цыгане с гюнаркотой, потом рейд на Сенную-решили бороться?Да не верю
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