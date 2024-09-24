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    Они в дефиците почти у всех: врач назвала витамины, которых не хватает многим

    Терапевт Наталья Серова объяснила, по каким признакам определить авитаминоз

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    Всё о витаминах и БАДах рассказала терапевт Наталья Серова
    Всё о витаминах и БАДах рассказала терапевт Наталья СероваФото: Дарья Селенская / Городские порталы, Кристина Геворкян / 76.RU
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    Ежегодно осенью начинается всплеск заболеваний ОРВИ и гриппом. Чтобы укрепить иммунитет и обезопасить себя от сезонных вирусов, врачи рекомендуют вводить в рацион витамины.

    Чем витамины отличаются от БАДов? Дефицит каких элементов есть почти у каждого? Можно ли с помощью таблеток компенсировать отсутствие сбалансированного питания? На эти и другие вопросы в беседе с нашими коллегами из 76.RU ответила Наталья Серова — врач-терапевт с превентивным интегративным подходом Соловьевской больницы Ярославля.

    Превентивно-интегративный подход — это метод в медицине, когда врач комплексно рассматривает здоровье человека, уделяя особое внимание профилактике заболеваний.

    «Абсолютной безопасности нет»

    — Для начала хотелось бы разобраться, чем БАДы отличаются от витаминов и минералов?

    — БАДы — это широкое понятие, в которое также входят витамины и минералы. БАДы — это биологически активные соединения, которые могут быть в разнообразной форме: порошках, таблетках, капсулах, жидкостях. У них у всех цель — восполнение недостающих минералов, витаминов и иных полезных веществ.

    Стоит отметить, что некоторые витамины могут быть лекарственными формами. Всё зависит от регистрации. Если зарегистрирован витамин как лекарство и такие есть в аптеках, то он будет считаться лекарственным препаратом. Однако количество БАДов значительно больше. Их проще зарегистрировать, нежели лекарственные препараты.

    — Какие есть противопоказания для приема?

    — Как и для всех лекарственных препаратов, для приема БАДов есть противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность и др. На самом деле даже, например, для длительного приема витамина С в дозе более 500 мг есть противопоказания, такие как склонность к тромбозам, перегрузка железом. Абсолютной безопасности нет. Надо понимать, что БАД также активное вещество. Да, она помягче, чем химически синтезированный лекарственный препарат. БАДы более физиологичны, их действие схоже с биохимическими процессами в организме.

    Еще из противопоказаний я бы выделила людей с онкозаболеваниями. Они нуждаются в витаминах, но их дозировку надо выбирать взвешенно. Синтетические я бы не осмелилась назначать. Но есть витамины стандартизированные по дозам и выделенные из растений, их онкобольным допустимо принимать.

    И конечно, у беременных есть свои противопоказания к БАДам. Например, витамин С в большой дозе может иметь абортивный эффект и привести к выкидышу. Витамин А необходим для нормального развития плода, но при больших дозах он может иметь мутагенный эффект, привести к порокам развития.

    Одним словом, все противопоказания индивидуальны и важна именно дозировка.

    Эти витамины надо пить почти всем

    — Каких витаминов и БАДов чаще всего не хватает?

    — Есть норма употребления йода ежесуточно, ее установили в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Часто мы их не набираем, находимся в дефиците. Поэтому уместно назначать добавки с органическим йодом, соблюдая рекомендуемые дозировки.

    Мы недополучаем витамин D. Мы не в той зоне живем, чтобы есть глубоководную жирную рыбу и икру, в которых содержится этот витамин. Кто-то летом решает не пить витамин D, солнце же. Но на самом деле, чтобы получить нормальный объем данного витамина, нужно практически голышом ходить в полдень. Но тут могут возникнуть другие проблемы с ультрафиолетовой нагрузкой — рак кожи или преждевременное старение.

    Стоит отметить, что детям с рождения назначают витамин D в каплях. До двух лет все его получают, а после про него забывают. Но для организма всегда важно принимать витамин.

    Я также обозначу магний. Он принимает участие в более 200 различных биохимических процессах в организме. Не видела людей, которые живут в полноценном достатке магния. Он расходуется на работу нервной системы. А люди сейчас подвержены многозадачности, они постоянно находятся в информационном потоке. Это всё очень быстро расходует магний.

    Проблема — в балансе

    — Какие внешние признаки свидетельствуют о дефиците витаминов в организме?

    — Большинство врачей ориентируются на внешний вид. Вообще, когда человек заходит в кабинет, присаживается, уже очень много можно о нем сказать. Волосы, кожа, ногти, слизистые, глаза, язык — это всё свидетельствует о том, как организм насыщен витаминами и минералами.

    Стоит обращать внимание не только на выпадение, но и на рядение, истончение, сухость, ломкость, раннюю седину. Также как и с ногтями. Не только то, что на слуху — ломкость, медленный рост, — но и разнообразные изменения ложа ногтя, когда он растет веерообразно. Это может свидетельствовать о недостатке витаминов.

    Яркие признаки авитаминоза можно обнаружить на языке. Это и трещины на языке, его обложенность, разнообразные цветовые изменения. Очевидный пример дефицита витамина B12 — когда язык становится гладким, словно лакированным, и меняет свой цвет на насыщенный красный. Сухость, отеки, трещины на языке — всё это свидетельствует о дефиците витаминов этой группы.

    Как сказал академик Владимир Энгельгардт: «Витамины проявляют себя не своим присутствием, а своим отсутствием».
    Наталья Серова, терапевт

    Помимо внешних проявлений недостаток витаминов в организме может сказываться на самочувствии. Частые ОРВИ, слабость, быстрая утомляемость — признаки авитаминоза.

    — Если есть проблемы со сбалансированным питанием, возможно ли компенсировать полезные элементы БАДами и витаминами?

    — На мой взгляд, можно. К примеру, веганы недополучают витамин B12, потому что он находится в животной пище. Запаса этого витамина хватает года на два. Далее его нужно получать извне. Это можно сделать при помощи БАДов.

    В то же время важно стремиться к сбалансированному питанию. Есть такая диета — радуга. Согласно ее правилам, в рационе питания на день должна быть еда каждого из семи цветов. Это сложно.

    Хорошая еда в моем понимании — та еда, которая максимально приближена к природным условиям. В природе нет консервации в баночках. Гречка, рис, картофель, корнеплоды — то, что можем встретить в природе. Всё, что в баночках долгого хранения, нужно употреблять в минимальных количествах.

    — Что лучше: витаминные комплексы, где в одной капсуле сразу несколько витаминов, или монопрепараты?

    — Для человека, который не ходил к врачу, лучше выбирать витаминные комплексы, потому что там, как правило, всё сбалансировано. Это безопасно, потому что передозировать их сложно, вреда принести не должно. Переборщить с препаратом проще, когда это отдельные витамины.

    Вот здесь надо знать, что принимать. Особенно с жирорастворимыми витаминами: A, E, D, K. Эти витамины накапливаются в организме человека и способны приводить к передозировке.

    — Какие витамины посоветовали бы для поддержания здоровья мужчинам и женщинам?

    — Есть витамины, которые специализированные для мужчин и для женщин. Основа у них одинаковая. Для женщин часто добавляется масло вечерней примулы, которое обладает благоприятным действием на гормональную систему. Также рекомендуется принимать железо, потому что женщины менструируют, теряют железо, а оно полностью не восстанавливается.

    У мужчин часто добавляется к основному набору витаминов экстракт карликовой пальмы. Он обладает корректирующим действием на гормональную систему мужчин. Также рекомендуется цинк, потому что он влияет на сперматогенез — развитие мужских половых клеток.

    Всё о витаминах и БАДах рассказала терапевт Наталья Серова
    Всё о витаминах и БАДах рассказала терапевт Наталья СероваФото: Дарья Селенская / Городские порталы, Кристина Геворкян / 76.RU

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