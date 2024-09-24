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Бизнес Общество Рекламные агентства подали иски на дистрибьюторов китайских авто из-за долгов

Рекламные агентства подали иски на дистрибьюторов китайских авто из-за долгов

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1 комментарий

Арбитражный суд столицы принял на рассмотрение четыре иска от рекламных агентств к поставщикам автомобилей из Китая. Сумма претензий по этим делам достигает одного миллиарда рублей. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщают «Ведомости».

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иски от рекламных агентств в период с августа по сентябрь этого года. Среди истцов: «Лайон коммьюникейшнз», входящая в ГК «Родная речь», IVK Media Solutions и DOT Digital Agency. Они отправили жалобы на дистрибьюторов китайских автобрендов Kaiyi, BAIC и SWM.

Так, «Лайон коммьюникейшнз» подала иск на сумму 592 миллиона рублей против компании «Баик рус», которая является дистрибьютором бренда BAIC. Рекламное агентство также заявило о задолженности в размере 88,6 миллиона рублей со стороны ООО «Восток ветер рус», занимающегося продажей автомобилей SWM. Кроме того, с дистрибьютора Kaiyi «Каи рус» требует взыскать 363 миллиона рублей компания IVK Media Solutions и 5 миллионов рублей — DOT Digital Agency.

Агентство «Лайон коммьюникейшнз» решило обратиться в суд из-за задолженностей за неоплаченную рекламу в медиа, креативные услуги, а также организацию мероприятий и PR-сопровождение. Представители DOT Digital Agency и IVK Media Solutions, в свою очередь, отказались от комментариев насчет поданных исков. При этом представители Kaiyi, BAIC и SWM подтвердили, что жалобы в их сторону связаны с договорами на оказание рекламных услуг.

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Комментарии
1
antiLOOP
53 минуты
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица. (С) Видимо про экономику РФ.
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