Военкоматы Петербурга отправят больше 20 тысяч повесток в рамках осеннего призыва

На заседании петербургского правительства 24 сентября рассмотрели вопрос об осеннем призыве. Как рассказал военком Петербурга Марат Урмансов, 22 тысячи человек в Петербурге подлежат призыву с 1 октября . Им уже начали рассылать повестки.

В этом году под призыв попадают молодые люди до 30 лет . Отвечая на вопрос депутата Михаила Романова о сервисе электронных повесток и ведении единого реестра учёта, военком сказал, что в Петербурге всё готово к этому, но пока нет команды из Минобороны.