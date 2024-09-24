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    Военкоматы Петербурга отправят больше 20 тысяч повесток в рамках осеннего призыва

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    На заседании петербургского правительства 24 сентября рассмотрели вопрос об осеннем призыве. Как рассказал военком Петербурга Марат Урмансов, 22 тысячи человек в Петербурге подлежат призыву с 1 октября. Им уже начали рассылать повестки.

    В этом году под призыв попадают молодые люди до 30 лет. Отвечая на вопрос депутата Михаила Романова о сервисе электронных повесток и ведении единого реестра учёта, военком сказал, что в Петербурге всё готово к этому, но пока нет команды из Минобороны.

    В весенний призыв, рассказал Урмашев, на службу отправили 2600 человек, около 15 тысяч получили отсрочку, а 3 тысячи освобождены от службы. Всего 67 человек получили одобрение на прохождение альтернативной гражданской службы.

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