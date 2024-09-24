Военкоматы Петербурга отправят больше 20 тысяч повесток в рамках осеннего призыва

На заседании петербургского правительства
В этом году под призыв попадают молодые люди до
В весенний призыв, рассказал Урмашев, на службу отправили
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На заседании петербургского правительства
В этом году под призыв попадают молодые люди до
В весенний призыв, рассказал Урмашев, на службу отправили
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