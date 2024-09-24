На намыве Васильевского острова построили школу на 685 учеников со спортивным кластером

В следующем учебном году впервые откроет двери новая школа для 685 учеников на намыве Васильевского острова. Как сообщает компания GloraX, школа получила разрешение на ввод в эксплуатацию.
Объект стал одним из первых учебных заведений, построенных на намывных территориях Васильевского острова. Площадь трехэтажного здания — 17,8 тыс. кв. м, в портфеле девелопера соцобъект стал самым масштабным.
Потоки учеников старшей и младшей школ будут разделены. Всего в школе расположатся 35 учебных классов, не считая компьютерных классов и мастерских. Также здесь созданы специальные классы для учеников с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме классов, в новой школе есть библиотека с книгохранилищем, актовый зал на 425 мест, административные помещения, пищеблок со столовой и медицинский блок.
Особенность новой школы в проекте GloraX Василеостровский — полноценный спортивный кластер, включающий бассейн и два спортзала в помещении, а также футбольное поле, площадки для баскетбола, настольного тенниса и бадминтона и прыжков в длину, беговую дорожку во дворе.
На озелененной охраняемой территории с шумозащитными экранами обустроена площадка для мероприятий.