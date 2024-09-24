Смертельное ДТП под Волосово. Полиция показывает, что стало с «Ларгусом»

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти







Смертельная авария произошла в Волосовском районе Ленобласти. Об этом сообщает 24 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



В ДТП участвовал только один автомобиль. Вчера, 23 сентября, около 6:20 на 7-м километре автодороги Волосово — Гомонтово — Копорье «Лада Ларгус» съехал в кювет и перевернулся на крышу. 57-летний водитель скончался на месте.



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По данным «Фонтанки», водитель — россиянин, в 2024 году трижды привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

