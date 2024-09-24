Тёплый фронт изменил погоду в Петербурге

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Главная погодная новость: в Петербурге сегодня возможны осадки.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 сентября в городе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха днем составит 17–19 градусов.



Сегодня синоптическая ситуация в регионе определяется тёплым атмосферный фронтом, который скользит по периферии обширного антициклона. В Ленинградской области 16–21 градус. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».



В среду в Петербурге будет ещё теплее — до 22–23 градусов, снова возможны небольшие дожди.

