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Город Тёплый фронт изменил погоду в Петербурге

Тёплый фронт изменил погоду в Петербурге

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4 комментария

Главная погодная новость: в Петербурге сегодня возможны осадки.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 сентября в городе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха днем составит 17–19 градусов.

Сегодня синоптическая ситуация в регионе определяется тёплым атмосферный фронтом, который скользит по периферии обширного антициклона. В Ленинградской области 16–21 градус. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В среду в Петербурге будет ещё теплее — до 22–23 градусов, снова возможны небольшие дожди.

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Комментарии
4
280241717
1 час
yes!!! Хочу зелёную траву под новый год.
DEMOMON
59 минут
Странно. Ни один погодный сайт, что мониторю, не прогнозирует дождя.
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