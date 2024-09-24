В Старом Осколе водитель BMW погиб, вылетев через лобовое стекло. За год у него было почти полсотни штрафов за скорость

Мужчина буквально пролетел несколько метров над землей, выпав из BMW в Старом Осколе. Аварию он не пережил. Обстоятельства ДТП 23 сентября сообщает УМВД России по Белгородской области.
Авария произошла днем в воскресенье на улице Мирной. 30-летний водитель BMW X5, по всей видимости, гнал с большой скоростью. Машина вылетела с дороги в кювет, а из нее — и сам мужчина. Судя по видео, его выбросило из автомобиля с огромной силой через лобовое стекло. Он погиб на месте происшествия,
«В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. В 2024 году он 46 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима», — уточнили в пресс-службе ведомства.