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    В Старом Осколе водитель BMW погиб, вылетев через лобовое стекло. За год у него было почти полсотни штрафов за скорость

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    5 комментариев

    Мужчина буквально пролетел несколько метров над землей, выпав из BMW в Старом Осколе. Аварию он не пережил. Обстоятельства ДТП 23 сентября сообщает УМВД России по Белгородской области.

    ОК! Старый Оскол

    Авария произошла днем в воскресенье на улице Мирной. 30-летний водитель BMW X5, по всей видимости, гнал с большой скоростью. Машина вылетела с дороги в кювет, а из нее — и сам мужчина. Судя по видео, его выбросило из автомобиля с огромной силой через лобовое стекло. Он погиб на месте происшествия,

    «В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. В 2024 году он 46 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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    Комментарии 5

    27625416224 Сен 2024 в 01:05
    Красиво!
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