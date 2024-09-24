Через лес и болото. В Калининграде гражданин США получил шесть лет строгого режима за попытку вывезти сына из России

Гражданина США приговорили к лишению свободы в России за попытку вывезти из страны малолетнего сына. Мужчину признали виновным в похищении несовершеннолетнего (пункт «д» части 2 статьи 126 УК РФ) и покушении на пересечение государственной границы РФ без действительных документов на право выезда (часть 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ). Подробности 23 сентября сообщает пресс-служба областного суда Калининграда.



Суд установил, что 27 июля 2023 года мужчина приехал в Калининград, чтобы встретиться с четырехлетним сыном, который является гражданином России. Без согласия матери отец попытался увезти ребенка из страны через границу с Польшей, причем пробирался с малышом через лес и болото. Там его задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ.

