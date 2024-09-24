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Образ жизни Тест по советскому кино: угадайте фильм по животному

Тест по советскому кино: угадайте фильм по животному

Вы вряд ли вспомните каждого пушистого актера

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Тигра из «Полосатого рейса» опознает каждый — для теста мы отобрали кадры посложнее

Настоящий знаток советского кино без труда вспомнит любого актера, который снимался в каждом из фильмов. И пока вся слава достается артистам, пушистые звезды остаются на вторых ролях. Сегодня мы проверим, как хорошо вы помните животных из фильмов СССР. Сможете дойти до конца без единой ошибки?

ТЕСТПройден 56 раз
1 / 10
  • «Мой любимый клоун» (12+)
  • «Принцесса цирка» (0+)
  • «Полосатый рейс» (12+)
  • «Украли зебру» (6+)
2 / 10
  • «Собачье сердце» (12+)
  • «101 далматинец» (0+)
  • «Трое в лодке, не считая собаки» (0+)
  • «Белый Бим, черное ухо» (6+)
3 / 10
  • «Приключения Электроника» (0+)
  • «Боба и слон» (0+)
  • «Дай лапу, Друг» (12+)
  • «Великий укротитель» (12+)
4 / 10
  • «Мы с Вулканом» (12+)
  • «Ко мне, Мухтар!» (6+)
  • «Посторонним вход разрешен» (6+)
  • «Где ты, Багира?» (0+)
5 / 10
  • «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (12+)
  • «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
  • «Любовь и голуби» (12+)
  • «Кавказская пленница» (6+)
6 / 10
  • «Дрессировщики» (6+)
  • «Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)
  • «Звероловы» (16+)
  • «Каждый охотник желает знать…» (12+)
7 / 10
  • «Ватерлоо» (12+)
  • «Недопёсок Наполеон III» (0+)
  • «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры» (12+)
  • «Лома — забытый друг» (12+)
8 / 10
  • «Неуловимые мстители» (6+)
  • «Чапаев» (6+)
  • «Кортик» (6+)
  • «Доктор Живаго» (16+)
9 / 10
  • «Собачье сердце» (12+)
  • «Верный Руслан» (12+)
  • «Дай лапу, Друг!» (12+)
  • «Девочка и крокодил» (0+)
10 / 10
  • «Берегись автомобиля» (12+)
  • «Семнадцать мгновений весны» (12+)
  • «Веселые ребята» (0+)
  • «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)

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