Тест по советскому кино: угадайте фильм по животному

Настоящий знаток советского кино без труда вспомнит любого актера, который снимался в каждом из фильмов. И пока вся слава достается артистам, пушистые звезды остаются на вторых ролях. Сегодня мы проверим, как хорошо вы помните животных из фильмов СССР. Сможете дойти до конца без единой ошибки?
- «Мой любимый клоун» (12+)
- «Принцесса цирка» (0+)
- «Полосатый рейс» (12+)
- «Украли зебру» (6+)
- «Собачье сердце» (12+)
- «101 далматинец» (0+)
- «Трое в лодке, не считая собаки» (0+)
- «Белый Бим, черное ухо» (6+)
- «Приключения Электроника» (0+)
- «Боба и слон» (0+)
- «Дай лапу, Друг» (12+)
- «Великий укротитель» (12+)
- «Мы с Вулканом» (12+)
- «Ко мне, Мухтар!» (6+)
- «Посторонним вход разрешен» (6+)
- «Где ты, Багира?» (0+)
- «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (12+)
- «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
- «Любовь и голуби» (12+)
- «Кавказская пленница» (6+)
- «Дрессировщики» (6+)
- «Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)
- «Звероловы» (16+)
- «Каждый охотник желает знать…» (12+)
- «Ватерлоо» (12+)
- «Недопёсок Наполеон III» (0+)
- «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры» (12+)
- «Лома — забытый друг» (12+)
- «Неуловимые мстители» (6+)
- «Чапаев» (6+)
- «Кортик» (6+)
- «Доктор Живаго» (16+)
- «Собачье сердце» (12+)
- «Верный Руслан» (12+)
- «Дай лапу, Друг!» (12+)
- «Девочка и крокодил» (0+)
- «Берегись автомобиля» (12+)
- «Семнадцать мгновений весны» (12+)
- «Веселые ребята» (0+)
- «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)