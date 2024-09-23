В Нижнем Новгороде женщина ударила годовалого ребенка в коляске. Бастрыкин обратил внимание на инцидент

В Нижнем Новгороде полиция нашла женщину, ударившую годовалого ребенка в коляске. Выяснилось, что в момент инцидента мать девочки была пьяна. Обстоятельства этой истории
Ситуация произошла днем 22 сентября в Сормовском районе города. Видеозапись происшествия разошлась в социальных сетях. Женщина с коляской стояла на улице Никиты Рыбакова. На кадрах видно, как малышка прыгает на ножках в люльке, при этом стоя близко к капюшону. Мать силой усадила ее и после этого, судя по всему, ударила ребенка по лицу.
Очевидцы произошедшего забили тревогу, и спустя день местную жительницу нашли правоохранители. «39-летняя женщина является матерью-одиночкой и проживает с годовалой дочкой <...>. Санитарное состояние жилища удовлетворительное, <...> на момент проверки мать малолетней девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в полиции.
Малышка пока находится в больнице. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль.