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    В Нижнем Новгороде женщина ударила годовалого ребенка в коляске. Бастрыкин обратил внимание на инцидент

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    В Нижнем Новгороде полиция нашла женщину, ударившую годовалого ребенка в коляске. Выяснилось, что в момент инцидента мать девочки была пьяна. Обстоятельства этой истории 23 сентября сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

    Мой Нижний Новгород

    Ситуация произошла днем 22 сентября в Сормовском районе города. Видеозапись происшествия разошлась в социальных сетях. Женщина с коляской стояла на улице Никиты Рыбакова. На кадрах видно, как малышка прыгает на ножках в люльке, при этом стоя близко к капюшону. Мать силой усадила ее и после этого, судя по всему, ударила ребенка по лицу.

    Очевидцы произошедшего забили тревогу, и спустя день местную жительницу нашли правоохранители. «39-летняя женщина является матерью-одиночкой и проживает с годовалой дочкой <...>. Санитарное состояние жилища удовлетворительное, <...> на момент проверки мать малолетней девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в полиции.

    Малышка пока находится в больнице. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль.

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