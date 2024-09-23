СКА обыграл «Авангард». Это четвертая победа армейцев подряд

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»







Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда». Встреча проходила 23 сентября в Петербурге на Ледовой арене. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4 : 1 (2 : 0, 0 : 1, 2 : 0).



Голы за СКА забили Сергей Толчинский (11-я минута), Михаил Григоренко (16-я), Михаил Воробьев (52-я) и Валентин Зыков (52-я). У «Авангарда» отличился Алексей Макеев (22-я — в большинстве).

1 из 16 Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Ворота СКА защищал Артемий Плешков. Он отбил 25 из 26 бросков по своим воротам. Для СКА эта победа стала четвертой подряд. Благодаря сегодняшнему успеху петербуржцы поднялись на второе место в Западной конференции. Теперь у команды Романа Ротенберга 11 очков после 8 матчей.

Следующий матч армейцы проведут также в Петербурге 27 сентября против «Северстали» из Череповца.