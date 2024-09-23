«Чтобы прекратить род человеческий»: в Омске мужчина напал с молотком на собственную мать

Житель Омска напал с молотком на собственную мать. Сейчас женщина в тяжелом состоянии находится в больнице. Об обстоятельствах этой истории 23 сентября сообщает региональный СК.

Следствие считает, что днем 22 сентября в подъезде жилого дома, расположенного на улице Менделеева, 45-летний мужчина несколько раз ударил молотком свою 66-летнюю мать. Она получила черепно-мозговую травму. После произошедшего, женщина сама смогла обратиться к соседям за помощью. По всей видимости, они и вызвали скорую. Сейчас пенсионерка находится в реанимации в тяжелом состоянии.