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    «Чтобы прекратить род человеческий»: в Омске мужчина напал с молотком на собственную мать

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    Житель Омска напал с молотком на собственную мать. Сейчас женщина в тяжелом состоянии находится в больнице. Об обстоятельствах этой истории 23 сентября сообщает региональный СК.

    Следствие считает, что днем 22 сентября в подъезде жилого дома, расположенного на улице Менделеева, 45-летний мужчина несколько раз ударил молотком свою 66-летнюю мать. Она получила черепно-мозговую травму. После произошедшего, женщина сама смогла обратиться к соседям за помощью. По всей видимости, они и вызвали скорую. Сейчас пенсионерка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

    РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает о том, что перед нападением сыну пострадавшей показалось, что «он последний человек на земле». «<...> и чтобы прекратить род человеческий, он должен сам себя убить. <...> у него не получилось. <...> он решил, что для того, чтобы ему умереть, надо убить свою мать, которая его родила», — уточняет информагентство.

    Следственный комитет по Омской области возбудил в отношении 45-летнего мужчины уголовное дело по статье, связанной с покушением на убийство. «Следствием направлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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