«Иногда приходится выбирать». Премьер Польши объявил о борьбе с бобрами, которые портят дамбы

Власти Польши намерены контролировать места обитания бобров, предотвращая возможный ущерб от грызунов для дамб. Для этого будут рассмотрены несколько решений в правовом поле, заявил 23 сентября премьер-министр республики Дональд Туск на заседании кризисного штаба.



По его словам, перемены необходимы быстрые, несмотря на возможное недовольство экологов. «Иногда нужно выбирать между любовью к зверям и безопасностью городов, деревень, а также стабильностью дамб», — цитирует Туска ТАСС.



Эксперты в области дамб в Польше полагают, что такие сооружения необходимо строить дальше от рек или же покрывать защитной металлической сеткой, что решит проблему ущерба от бобров.