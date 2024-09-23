«Иногда приходится выбирать». Премьер Польши объявил о борьбе с бобрами, которые портят дамбы

Власти Польши намерены контролировать места обитания бобров, предотвращая возможный ущерб от грызунов для дамб. Для этого будут рассмотрены несколько решений в правовом поле, заявил 23 сентября премьер-министр республики Дональд Туск на заседании кризисного штаба.
По его словам, перемены необходимы быстрые, несмотря на возможное недовольство экологов. «Иногда нужно выбирать между любовью к зверям и безопасностью городов, деревень, а также стабильностью дамб», — цитирует Туска ТАСС.
Эксперты в области дамб в Польше полагают, что такие сооружения необходимо строить дальше от рек или же покрывать защитной металлической сеткой, что решит проблему ущерба от бобров.
Масштабные наводнения произошли в Силезском, Нижнесилезском, Опольском, Любушском и Малопольском воеводствах на юге, юго-западе и западе Польши из-за резкого повышения уровня воды в реках после проливных дождей. Наводнения называют сильнейшими с 1997 года. По данным полиции, семь человек погибли. Помощь спасателям и пожарным оказывают 26 тыс. военных. В четырех воеводствах остаются закрытыми около четырехсот школ. В 28 районах Силезского, Нижнесилезского и Опольского воеводств объявлен режим стихийного бедствия.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.