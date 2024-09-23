В Петербурге упростили оформление парковочных разрешений. Согласие на льготную парковку можно подтвердить через «Госуслуги»

В Петербурге упростили процедуру предоставления жильцами согласия на выдачу парковочного разрешения для зоны платной парковки. Соответствующее распоряжение комитета по транспорту было опубликовано на сайте Смольного 23 сентября.



Чтобы оформить парковочное разрешение жителя, необходимо получить согласие остальных собственников жилья. Комитет по транспорту скорректировал административный регламент по внесению в реестр парковочных разрешений.



Раньше дать свое согласие житель мог только лично в МФЦ либо предоставить нотариально заверенное согласие. Теперь это можно сделать через портал «Госуслуги». Если желающий получить парковочное разрешение подает заявление через «Госуслуги», он должен указать информацию об остальных собственниках помещения и способе, которым они могут подтвердить свое согласие. Электронных способов два: либо подтверждение через личный кабинет на «Госуслугах», либо электронно заверенное нотариусом согласие, которое претендент на парковочное разрешение может самостоятельно прикрепить к своему заявлению.



После подачи заявления отводится три дня, чтобы все собственники дали свое согласие, после чего заявление будет аннулировано.



«Фонтанка» подробно рассказывала о новом способе предоставления согласия в электронной форме.

