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Происшествия На перекрестке Юрия Гагарина и Алтайской двух женщин сбил «Лексус»

На перекрестке Юрия Гагарина и Алтайской двух женщин сбил «Лексус»

2 207
4 комментария

Два человека попали под колеса автомобиля в Московском районе Петербурга. Двух женщин сбили на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает 23 сентября пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Уточняется, что водитель» Лексуса» поворачивал налево на перекрестке проспекта Юрия Гагарина и Алтайской улицы и сбил двух женщин, 49 и 57 лет.

Пешеходы получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

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Комментарии
4
Заливщик голосовых планок
1 час
А "Вован" в это время где был?
Слава России!
2 часа
слепошарый
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