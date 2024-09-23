На перекрестке Юрия Гагарина и Алтайской двух женщин сбил «Лексус»

Два человека попали под колеса автомобиля в Московском районе Петербурга. Двух женщин сбили на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает 23 сентября пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.



Уточняется, что водитель» Лексуса» поворачивал налево на перекрестке проспекта Юрия Гагарина и Алтайской улицы и сбил двух женщин, 49 и 57 лет.



Пешеходы получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

