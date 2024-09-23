На станции метро «Балтийская» отремонтируют путевые стены. Закрывать ее не планируется

В ноябре 2024 года в Петербурге планируют начать капремонт станции метро «Балтийская». Работы касаются путевых стен и будут вестись по ночам. Это следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок. В пресс-службе метрополитена 23 сентября «Фонтанке» подтвердили, что закрывать станцию на время работ не планируется.



«Петербургский метрополитен» ищет подрядчика для капитального ремонта путевых стен станции. Начальная цена контракта составляет 205,8 млн рублей. Подвести итоги закупки планируется 11 октября.



Работы должны начаться 20 ноября 2024 года и завершиться 29 января 2026 года. Ремонт, согласно техническому заданию, будет вестись в ночное время — с 0:30 до 5:10 по рабочим дням. Предварительно в тоннеле будут снимать напряжение с контактного рельса.



В выходные и праздники работы будут вестись по заявке подрядчика и по согласованию с метрополитеном.



Станция «Балтийская» была построена и открыта в 1955 году. Перронный зал станции оформлен в стиле советского неоклассицизма 1950-х годов. Станция является региональным памятником.



Путевые стены — это стены на станции метро на противоположной стороне от путей. На них размещают название станции метро, информацию о станциях линии метро, а также рекламные баннеры.

